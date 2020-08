C’è la neve in Italia ad agosto. E’ l’effetto dell’ondata di maltempo che sta attraversando la penisola. Una perturbazione ha imbiancato passo dello Stelvio, come anche le montagne sopra Solda. Nelle ultime ore sono caduti fino a 20 centimetri di neve.

Neve ad agosto in Italia

Sulle Dolomiti invece niente neve e prati verdi, ma comunque temperature piuttosto autunnali questa mattina. Anche a valle i valori sono decisamente sotto la media stagionale, ma giovedì Bolzano sfiorerà nuovamente i 30 gradi, annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Ieri le previsioni avevano annunciato possibili precipitazioni nevose sopra i 2500 metri di quota, per via dell’abbassamento delle temperature. Altre nevicate sono previste anche nella giornata odierna, martedì 4 agosto, in cui su molte zone della Lombardia resta in vigore un’allerta meteo arancione per temporali forti.