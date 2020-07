Trieste. E’ successo a Trieste, sulla strada per Basovizza, nei pressi della cava, sopra Longera: attorno alle 13 un motociclista, un Vigile del fuoco di cui non si hanno ancora le generalità, è andato a sbattere contro l’autobus che scendeva in direzione di Trieste: l’impatto sul lato del conducente del bus è stato letale. Il motociclista sarebbe morto sul colpo.

Schianto mortale a Trieste

Coinvolta nell’incidente un’altra moto il cui conducente è rimasto ferito in modo lieve. Ferito anche l’autista del bus. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo del veicolo quando stava superando, probabilmente a velocità elevata, una curva ampia verso sinistra, in direzione di Basovizza.

