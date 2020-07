Giugliano. E’ lutto a Giugliano per la morte di Antonio V., 45 anni deceduto nella giornata di ieri a causa del Covid-19. Antonio era ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli insieme alla moglie tutt’ora ancora in ospedale ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Il 45enne non soffriva di alcune patologie pregresse. E’ ancora da chiarire come abbia contratto il virus. Secondo le prime ipotesi, avrebbe avuto contatti commerciali con alcune persone provenienti dall’Est Europa risultate infette. Dopo di lui, l’uomo ha trasmesso il Covid alla moglie. Antonio risiedeva al centro di Giugliano, lascia moglie e 2 figli di 10 e 14 anni.

Giugliano piange Antonio

Secondo fonti di Teleclubitalia, il giuglianese sarebbe arrivato in ospedale già in condizioni gravi. All’arrivo in ospedale l’uomo aveva già la frebbe e presentava tutti i sintomi tipici del virus. Il giuglianese è stato prima ospedalizzato nel reparto di terapia sub-intensiva, poi le sue condizioni di salute sono peggiorate al punto da rendersi necessario il trasferimento in terapia intensiva. Sempre nella giornata di ieri, al Cotugno, è deceduto anche un 85enne, così appreso dalla redazione di Teleclubitalia dal direttore dell’azienda Ospedale dei Colli, Rodolfo Conenna, nel corso della trasmissione “Campania Oggi”.

