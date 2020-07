Ancora i supermercati nel mirino dei malviventi. Ieri, domenica 19 luglio, due banditi a volto coperto con tanto di mascherina chirurgica hanno messo a segno una rapina ai danni dell’Eurospin di Mugnano, sulla circumvallazione esterna, al confine con Villaricca.

Mugnano, rapina all’Eurospin: bottino da 5mila euro

I rapinatori sono entrati in azione alle 13 circa, orario di chiusura. Hanno fatto irruzione nel locale commerciale e, sotto la minaccia di una pistola, hanno intimato ai dipendenti di consegnare tutto il contante presente in cassa. Poi, raccolto il bottino da circa 5mila euro, sono scappati via a bordo di uno scooter.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Marano diretti dal capitano Gabriele Lo Conte. I militari dell’Arma hanno ascoltato i testimoni e hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Si tratta della terza rapina ai danni di un negozio di alimentari nel giro di pochi giorni nell’area nord di Napoli dopo il colpo al supermercato di via Che Guevara a Marano e al Decò di via Staffetta, a Lago Patria.