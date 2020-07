Proseguono i controlli anti-Covid in Campania, stavolta i carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità dell’Arma hanno disposto la chiusura di due case di riposo per anziani.

Controli anti-Covid in Campania, chiuse due case di riposo

A Napoli, i militari dell’Arma hanno ispezionato un albergo adibito a casa di riposo per persone ultrasessantacinquenni autonome e semiautonome, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie degli ambienti, nonché carenza dal punto di vista strutturale.

I Nas hanno segnalato l’accaduto alla competente Autorità Sanitaria, che ha disposto la revoca dell’autorizzazione al funzionamento nonché la chiusura della struttura. Multa di 5mila euro al responsabile della casa di riposo.

Chiusa casa di riposa in Costiera Amalfitana

I Carabieri del Nas hanno chiuso un’altra casa di riposo per anziani in Costiera Amalfitana. La struttura era sprovvista dell’autorizzazione necessaria al funzionamento. L’Autorità Sanitaria ha così disposto la cessazione dell’attività, mentre gli anziani ospitati sono stati ricollocati in strutture idonee.