Oroscopo Paolo Fox domani sabato 11 luglio 2020. Le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Come sarà questa giornata per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Inizia il weekend che sarà piacevole per il Leone, la Vergine ritrova molta forza. Fine settimana di dubbi e caos per la Bilancia, mentre lo Scorpione è un po’ agitato, ma anche più motivato. Di seguito, ecco le previsioni astrologiche dedicate ai 4 segni centrali dello zodiaco, liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 11 luglio 2020.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 11 luglio 2020: Leone

Weekend piacevole. Concediti giornate di relax a contatto con persone simpatiche, perché ne hai bisogno e, soprattutto, te lo meriti. Il popolare astrologo di Rai2 incoraggia a mandare avanti i progetti di lavoro solo e soltanto se ci sono le risorse economiche necessarie, altrimenti diventa un rischio che adesso sarebbe meglio non correre. Portate avanti progetti di lavoro solo se avete disponibilità economica, altrimenti non è il caso di rischiare.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 11 luglio 2020: Vergine

Sei alle porte di un weekend positivo e ci voleva, dopo le ultime 48 ore molto pesanti e faticose dal punto di vista relazionale. Domani sarai più forte, più energico e razionale e stai tornando a essere un solido punto di riferimento per molte persone. In agosto, poi, avrai un recupero generale sorprendente. Weekend positivo per l’amore, ma questo non significa che le stelle fanno tutto da sole: devi impegnarti pure tu, soprattutto se sei single! Esci, frequenta! in ambito professionale sono favoriti i lavori in gruppo.

Oroscopo domani sabato 11 luglio 2020: Bilancia

La confusione e i dubbi ti assalgono. Non sei sicuro di quello che stai facendo. Forse i progetti in vista per l’autunno non ti soddisfano molto oppure sei reduce da una settimana lavorativa molto faticosa e poco soddisfacente. Le stelle ti consigliano di non azzardare mosse troppo coraggiose per il futuro, ma di trovare comunque il modo di esprimere la tua enorme creatività. La Luna opposta consiglia cautela in amore, specie se sei indeciso a proposito di alcune situazioni. Cerca di evitare i conflitti. Dovresti tenere sotto controllo il nervosismo sul lavoro.

Oroscopo domani sabato 11 luglio 2020: Scorpione

Ti sentirai un po’ agitato, ma anche più determinato rispetto ai giorni scorsi. In agosto ti tornerà la voglia di amare che si tradurrà in progetti concreti con il partner oppure, per chi è single, in nuovi incontri. Metti da parte la tua timidezza, le tue reticenze e preparati a vivere un’estate all’insegna dei sentimenti. Evita le discussioni, specie con i nati sotto il segno dell’Ariete. Hai Mercurio e Sole dalla tua parte che ti faranno recuperare energia. Giorni importanti per il lavoro, si può recuperare quanto perso in precedenza.