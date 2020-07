Saranno funerali in forma strettamente privata quelli della piccola Sofia Strazzulli, 4 anni. La salma della bimba, tragicamente morta in un incidente stradale due giorni fa in via Falcone, arriverà al cimitero di Qualiano alle 16 e 30. Ad annunciarlo il necrologio affisso in città.

Qualiano, oggi l’ultimo saluto alla piccola Sofia Strazzulli

“E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Sofia – si legge nel manifesto funebre – ne danno triste annuncio la mamma, il papà, il fratello, i nonni, gli zii, i cugini e i parenti tutti”. Chi vorrà dare un ultimo saluto alla bimba dovrà recarsi al cimitero. Il corpo dela bimba è stato restituito ai familiari dopo l’esame autoptico, dal quale sarebbero emersi dettagli utili a ricostruire le circostanze del decesso della piccola, vittima di un drammatico sinistro determinato dall’impatto tra una Fiat 600 e una Golf.

Alla guida di quest’ultima c’era un 19enne, identificato e denunciato a piede libero dalle forze dell’ordine. Si tratta di un neopatentato che, da un primo esame, non avrebbe potuto condurre la Golf che ha travolto la macchina su cui viaggiava Sofia insieme alla mamma. Il ragazzo, dopo l’incidente, è anche scappato senza prestare soccorso, temendo probabilmente il linciaggio de testimoni presenti sul luogo dell’impatto.