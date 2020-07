Cinque positivi e un guarito nelle ultime 24 ore in Campania. A riferire i dati è l’Unità di Crisi della regione che, come di consueto, ha diffuso il bollettino delle 17.

Coronavirus in Campania, oggi 5 positivi

Su 1587 i tamponi processati dai laboratori campani soltanto cinque hanno dato esito positivo.

inlineadv

Ieri, 8 luglio, l’Unità di crisi ha segnalato tre positivi. Nella giornata di oggi, 9 luglio, si registra un sensibile aumento.

Con i cinque positivi di oggi, il totale dei contagi sale a 4755. Si registra anche un paziente guarito dal Covid-19, portando così il totale dei guariti a 4091 (di cui 4.091 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti).

Anche oggi fortunatamente non si rilevano nuovi decessi. Il numero delle vittime resta dunque inchiodato a 432. In Campania, dunque, gli attualmente positivi, cioè le persone ancora malate, sono 232, quattro in più rispetto a ieri. Fin dall’inizio della pandemia sono stati analizzati 298.217 tamponi.