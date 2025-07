Lotto fortunato in Campania: vinti oltre 69mila euro tra Napoli e Caserta

Colpo di fortuna per la Campania nell’ultimo concorso del Lotto di martedì 8 luglio 2025. Come riporta Agipronews, nella regione sono stati centrati due premi per un totale di 69.375 euro.

A Napoli, in via Bernardo Cavallino, un fortunato giocatore ha messo a segno un colpo da 50.000 euro con un semplice ambo. Fortuna anche a Casagiove, in provincia di Caserta, dove in via Nazionale Appia sono stati realizzati tre ambi e un terno, per un “bottino” complessivo di 19.375 euro.

Il concorso dell’8 luglio ha distribuito premi per 20,5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei vincite del 2025 a 704,4 milioni di euro.