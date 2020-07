Irene Natalie Fornaciari è nata a Lucca il 21 luglio del 1979, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha trascorso la sua infanzia nella piccola cittadina situata in Toscana. Non è famosa nel mondo delle spettacolo, per questo motivo non si hanno tante infomazioni riguardo la sua vita privata. Ha un negozio di gioielli e abbigliamento. Nel 2019, la Fornaciari aveva reso ufficiale la sua storia d’amore con Massimo Boldi.

La vita privata di Irene Fornaciari

Tra le figlie d’arte nel mondo della musica italiana, Irene Fornaciari ha dimostrato nel corso degli anni di essere una delle più talentuose. Lanciata inizialmente dal padre Adelmo, ha saputo costruirsi un suo percorso, senza però ancora arrivare al successo definitivo.

La carriera di Irene Fornaciari

Debutta ufficialmente con un singolo nel 2006. In questo periodo apre alcuni concerti di artisti come Niccolò Fabi, Paola Turci ed Edoardo Bennato. Nel 2007 debutta con il suo primo album, Vertigini in fiore. Due anni più tardi partecipa al Festival di Sanremo per la prima volta tra le Nuove Proposte, cantando il brano Spiove il sole.

Torna sul palco dell’Ariston un anno dopo partecipando per la prima volta tra i grandi insieme ai Nomadi con il brano Il mondo piange. Si tratta del primo vero sucesso della sua carriera. Nel 2011 torna a Sanremo come ospite del duetto di Davide Van de Sfroos, mentre nel 2012 partecipa ancora con Grande mistero, scritto proprio dal cantautore comasco. Durante la serata dei duetti viene affiancata addirittura da Brian May, chitarrista dei Queen e amico del padre Adelmo.

Dopo alcuni anni di pausa, partecipa ancora a Sanremo nel 2016 con il brano Blu, che diventa uno dei suoi maggiori successi radiofonici. Ha rappresentato l’Italia nel 2017 al Festival di Viña del Mar. Cosa fa oggi Irene Fornaciari? Prosegue a gonfie vele nella sua carriera, e secondo alcne indiscrezioni sarebbe al lavoro su nuova musica.

3 curiosità su Irene Fornaciari

Ha tradotto i testi della colonna sonora del celebre cartone Spirit – Cavallo Selvaggio.

Altro che pop… Irene ha collaborato con i Labyrinth, un gruppo metal originario della Toscana!

Ama gli animali, in particolar modo i gatti, e da piccola ha fatto equitazione.