Oroscopo Paolo Fox sabato 4 luglio Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Come sarà questo primo sabato di luglio? L’Ariete è molto nervoso, per il Toro, invece, è in arrivo un weekend promettente. I Gemelli devono valutare bene un progetto di lavoro, mentre al Cancro occorre cautela in amore e nei rapporti. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 4 luglio 2020 per i primi quattro segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox sabato 4 luglio 2020: Ariete

Oggi giornata no: non fare passi affrettati, devi avere molta prudenza sia in amore che sul lavoro. Potrebbe riaffiorare qualche vecchia questione irrisolta con il partner e questo crea tensioni. Anche sul lavoro correrai il rischio di discutere: cerca di tenere a freno il nervosismo. Non farti trasportare. Insomma, oggi non è giornata.

Oroscopo Paolo Fox sabato 4 luglio 2020: Toro

La giornata è sicuramente molto positiva: se ci sono spiegazioni da dare in amore, se vuoi ritrovare l’armonia nella coppia, ti converrà provarci nelle prossime ore. E’ il momento giusto. Il lavoro ti richiederà dei ritmi più lenti e maggiore attenzione ai particolari, altrimenti rischierai di scordare alcuni dettagli importanti. E’ il momento di approfittare soprattutto per chi vuole esporsi o fare promesse. Sul lavoro fate attenzione ai dettegli, le troppe cose da fare potrebbero farvi andare troppo di corsa e farvi trascurare cose importanti.

Oroscopo Paolo Fox sabato 4 luglio 2020: Gemelli

E’ un momento di riflessione soprattutto sul lavoro. Quella proposta che è arrivata ha bisogno di tempo per essere valutata. Capisci se ne varrà la pena e se vi interessa davvero. Non fatevi abbindolare. In amore chi ha vissuto una crisi nella coppia, potrà contare sull’aiuto di Venere per recuperare la serenità la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox sabato 4 luglio 2020: Cancro

Oggi e domani la Luna sarà in dissonanza, non è dalla vostra parte. Dovrai fare molta attenzione alla relazione e ai rapporti sociali. Evita, soprattutto, le persone che potrebbero procurare dei problemi. Sul lavoro stai recuperando, ma non dovrai abbassare ancora la guardia. Cercate di stare lontano da persone che potrebbero crearvi dei problemi. Sul lavoro bisogna ripartire con cautela. Molta cautela.