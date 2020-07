Un’auto è andata a fuoco in via Mugnano Melito, la strada che dalla rotonda di Melito spunta sulla Circumvallazione.

Ignote le cause dell’incendio. Le fiamme hanno avvolto la vettura in sosta nel piazzale, sprigionando tantissimo fumo nero e un forte odore acre.

Nube nera tra Melito e Mugnano: auto in fiamme

Non è chiaro se l’auto sia stata abbandonata dal proprietario poco prima che prendesse fuoco oppure se fosse lì da tempo. Non è escluso, tuttavia, che la vettura abbia preso per le alte temperature di questi giorni. Allertati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Tantissimi residenti si sono barricati in casa per non respirare le esalazioni di monossido di carbonio.