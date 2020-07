Oroscopo giovedì 2 luglio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Come inizia questo mese di luglio per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Leggete le previsioni dell’oroscopo di oggi giovedì 2 luglio 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo giovedì 2 luglio 2020: Leone

La giornata sarà mediamente accettabile, anche se in certi momenti sarete costretti a correre ai ripari per mettere in sicurezza alcune situazioni tendenti a sgusciare di mano. Forse per qualcuno di voi del Leone è giunto il tempo di riflettere: iniziate a fare una cernita riguardo gli obbiettivi già raggiunti e quelli ancora da mettere in gioco prossimamente. L’oroscopo di giovedì in merito all’amore, parlando nello specifico di chi è in coppia, prevede che sarete particolarmente dolci ed affettuosi.

inlineadv

Ci terrete molto ad esternare e dimostrare i vostri sentimenti alle persone a voi più care. Supererete eventuali litigi di coppia grazie al vostro sorriso: sappiate che è perfettamente in grado di far letteralmente sciogliere il cuore del partner.

Oroscopo giovedì 2 luglio 2020: Vergine

Una giornata perfetta in tutto? Diciamo pure che potrebbe essere davvero così, visto il buon quadro astrale riservato per voi dalle stelle. Parte dei vostri obiettivi, insieme al vostro aspetto puramente comunicativo, verranno messi senz’altro in risalto. In amore, l’oroscopo del giorno per questo giovedì 2 luglio indica che migliorerete il dialogo con la persona del cuore.

Insieme farete dei progetti interessanti per i giorni a venire. Single, avrete voglia di fare combriccola e cercherete persone con le quali non vi sentite né vedete tanto spesso: target, trascorrere una piacevole serata insieme. Sul lavoro carburerete più del solito visto i buoni astri a disposizione. Vi sveglierete carichi e grintosi, pieni di voglia di fare e potrebbe essere una giornata ideale per spingervi oltre i confini di sempre e allargare i vostri orizzonti professionali.

Oroscopo giovedì 2 luglio 2020: Bilancia

Cari Bilancia, avete bisogno di stimoli, quindi organizzate una bella serata fuori con amici o con la persona che vi piace: siete particolarmente sensuali e sarà impossibile non notarlo. Sul lavoro qualcosa potrebbe tornare dal passato. Cerca di organizzare un’uscita per questa sera, potrebbe nascere qualcosa di molto interessante e intrigante. Se sei in coppia evita di discutere per un nonnulla.

Oroscopo giovedì 2 luglio 2020: Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo inizierà per voi una fase di ampio recupero sia in amore che sul lavoro, quindi non disdegnate le nuove conoscenze e qualche trasgressione in più. La Luna nel tuo segno dice che sei motivato, intuitivo. Chissa’ quante volte ci sara’ capitato di sognare quello che poi è davvero accaduto nella vita! Vedendo una persona hai sentito emozioni particolari, sei andato in un posto e hai pensato di esserci gia’ stato! Insomma, tu hai una sorta di contatto ‘non continuo’ con la realta’.