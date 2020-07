Si chiama After You il nuovo cocktail ideato da Domenico Fammiano, il barman dei vip che delizia i clienti nel suo american bar di Riviera del Corallo. After You è il drink “post quarantena”. Ma com’è composto? Il nuovo cocktail di Domenico è fatto di 80 ml di Bourbon Whisky, 60 ml d Vermouth sardo, 20 ml di succo d’arancia. Il tutto è servito in una coppa di Martini con bacche di mirto.

Il noto barman ha lavorato in importanti strutture ricettive come l’hotel Cipriani di Venezia o l’hotel Kulm di Saint Moritz. Da qualche anno invece è stabile nel “Mon Bar Bistrot” di Alghero in via Minerva. Il marchio è stato ideato dalla moglie.

