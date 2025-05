Importante operazione della Guardia di Finanza di Avellino contro il lavoro irregolare: sono stati scoperti 12 lavoratori in nero e/o con posizioni contrattuali irregolari impiegati in quattro strutture ricettive situate sull’Altopiano del Laceno.

Avellino, scoperti 12 lavoratori irregolari in quattro strutture ricettive

L’intervento è stato condotto nei giorni scorsi dal Gruppo di Avellino, in collaborazione con la Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi e quella di Baiano. Grazie a un’attenta attività info-investigativa, i finanzieri hanno individuato diversi esercizi di ristorazione dove erano impiegati lavoratori senza contratto o in condizioni non conformi rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi.

Le irregolarità riscontrate, che coinvolgevano oltre il 10% del personale rispetto agli occupati regolarmente, hanno spinto le Fiamme Gialle a proporre la sospensione dell’attività imprenditoriale alla Direzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, in base a quanto previsto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008.