I Giardini di Marzo volano al Roma Bar Show 2025: tre appuntamenti con Alessandro Moyko

Una storia nata a nord di Napoli, destinata a farsi sentire ovunque. Nato dalla passione di quattro amici – tutti originari dell’area nord di Napoli – I Giardini di Marzo è oggi un cocktail bar riconosciuto per la sua identità calda, nostalgica e profondamente italiana.

I Giardini di Marzo è più di un cocktail bar: è un luogo dove mixology, musica, memoria e ospitalità si fondono in un’esperienza unica. Lo storytelling emozionale, la ricerca estetica e l’amore per la tradizione italiana convivono dietro al bancone in ogni drink servito. Il “Coltiviamo emozioni” non è solo una promessa: è il cuore di una filosofia che continua a far crescere bellezza, dentro e fuori dal bicchiere.

Dal 27 al 28 maggio 2025, il locale sarà protagonista al Roma Bar Show, il più importante evento italiano dedicato al mondo della mixology, con oltre 12.000 presenze attese tra operatori, brand internazionali e appassionati del settore.

Il bartender Alessandro Moyko sarà al centro di tre appuntamenti ufficiali:

•Lunedì 26 maggio (15:00–16:00) allo stand Bumbu Rum Co., per un guest shift ispirato ai profumi delle Antille.

•Lunedì 26 maggio (22:30) al Ginny Bar di Roma Prati, con una drink list originale realizzata in collaborazione con Ruta Maya Rum e Express Vermouth.

•Martedì 27 maggio (16:00–18:00) allo stand Coca-Cola insieme a Glendalough Distillery, iconico marchio irlandese noto per i suoi whiskey artigianali.

Tre occasioni per raccontare – cocktail dopo cocktail – l’anima autentica e profondamente italiana de I Giardini di Marzo.