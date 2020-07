Oroscopo mercoledì 1 luglio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Come inizia questo mese di luglio per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Leggete le previsioni dell’oroscopo per mercoledì 1 luglio 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo mercoledì 1 luglio 2020: Leone

Oggi Saturno tornerà in Capricorno e allenterà la pressione su di te. Questo significa che ti aspettano delle giornate più spensierate e ricche di nuova forza ed entusiasmo. Approfittane. Fase favorevole per l’amore, si possono anche fare scelte o progetti importanti per le coppie. Sul lavoro datti da fare, puoi risolvere delle questioni importanti.

Oroscopo mercoledì 1 luglio 2020: Vergine

Oggi Saturno sarà ok! Il severo pianeta torna per metter un punto su una situazione rimasta in sospeso. Non sarà qualcosa di negativo, tutt’altro. Approfittane perché ti aiuterà a portare a termine un progetto in maniera più responsabile. Qualcosa su cui meditavi da tempo. Qualche disagio o tensione in amore, cerca di trovare il modo di risolvere alcune vecchie questioni. Sul lavoro invece stai recuperando terreno, ma cerca di non stancarti.

Oroscopo mercoledì 1 luglio 2020: Bilancia

Saturno oggi torna ostile. Se finora hai dovuto fare i conti con alcune difficoltà, sappi che dovrai avere ancora un po’ di pazienza prima di poterti liberare del tutto dalle grinfie del pianeta regolatore. Molto presto comincerà un periodo migliore. L’amore è favorito da una Venere in ottimo aspetto, che aiuta anche nei progetti importanti. Le emozioni possono essere davvero coinvolgenti. Qualche problema a livello economico, ma niente di grave, perché sul fronte professionale è un periodo positivo.

Oroscopo mercoledì 1 luglio 2020: Scorpione

Saturno oggi aggiungerà una posizione armonica. E’ il momento giusto per rimboccarsi le maniche e darsi da fare, cominciare a gettare le fondamenta per i nuovi progetti. Fai programmi, pianifica investimenti e i passi successivi da compiere. In amore le cosa vanno bene, ma andranno ancora meglio il prossimo mese. Adesso cerca di frequentare gente nuova. Potrebbero esserci delle dispute legali in corso o delle decisioni su cui non sei d’accordo.