Ben due incidenti nel giro di poche ore lungo la circumvallazione esterna. Un altro violento impatto, dopo quello di stamane al bivio tra Lago Patria e Formia, è avvenuto all’altezza di Gloria.

Due le auto coinvolte. Una di queste, a seguito dello scontro, si è rigirata su se stessa. Il traffico lungo tutta l’arteria è completamente bloccato. Non si conosce la dinamica dell’impatto. Diverse le persone in strada. L’accesso alla corsia centrale della circumvallazione, sempre in direzione Lago Patria, al momento è ostruito dalle due auto coinvolte nello schianto.

inlineadv

Solo questa mattina un altro incidente è avvenuto all’altezza del bivio tra Lago Patria e Formia. Un’auto si è schiantata nel guard rail e la corsia ha subito un restringimento.