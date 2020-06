GIUGLIANO. Traffico in tilt questa mattina lungo la circumvallazione esterna. Decine di auto sono incolonnate in direzione Lago Patria già da diversi minuti. Il traffico è dovuto a un incidente che si è verificato allo svincolo tra Lago Patria e Formia.

Un’auto si è schiantata contro il guard rail che divide le due uscite. Non si conosce ancora la dinamica dell’impatto. Non si sa se abbia perso il controllo del veicolo o si accaduto altro. Sul posto la polizia stradale e il carro attrezzi. L’area dove è avvenuto l’incidente è stata isolata portando così a un restringimento della carreggiata.

Le code si registrano per diversi chilometri. Proprio quello svincolo è da sempre teatro di svariati incidenti per la sua pericolosità. Non è la prima volta che proprio in quel punto avvengono impatti che, non di rado, costano la vita ad automobilisti e motociclisti.