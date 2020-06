Oggi, sabato 27 giugno 2020 andrà in onda l’ultima puntata di Verissimo su Canale 5. Il programma condotto da Silvia Toffanin è giunto al termine per questa edizione. L’appuntamento è sempre alle 16, la conduttrice avrà l’ospite numero 100.

Verissimo, le anticipazioni dell’ultima puntata

In anteprima assoluta Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini presenteranno il loro brano estivo “La Isla” che sarà la sigla di oggi della trasmissione. Poi l’iniziativa #ImagineForVerissimo, il coro virtuale per infondere speranza in questo delicato momento, raggiunge la quota di 100 partecipanti tra cui, per citarne alcuni, Serena Rossi, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Elisabetta Canalis, Serena Autieri, Michelle Hunziker, Diana Del Bufalo, Giordana Angi, Nek e Cristiano Malgioglio.

Per quanto riguarda gli ospiti di oggi di Verissimo ci sarà Sergio Sylvestre che risponde alle polemiche dopo la sua gaffe durante l’inno nazionale, cantante in occasione della finale di Coppa Italia. Rudy Zerbi, Baby K e Irama parleranno delle difficoltà che sta vivendo il settore musicale a causa della pandemia da Coronavirus.

Dalla Sardegna interverrà Filippo Bisciglia che racconterà la prossima edizione di “Temptation Island”. Rivedremo inoltre le interviste di Silvia Toffanin a Federica Panicucci, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Renzo Arbore e Giulia Michelini.