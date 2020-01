Baby k: altezza, Playa, canzoni, vita privata. Chi è Baby k?

Baby K, altezza, Palya, canzoni, vita privata. Conosciamo chi è Baby k. Il suo è lo pseudonimo di Claudia Judith Nahum è nata a Singapore, è una cantante e rapper italiana.

Si tratta dell’unica artista italiana ad aver ottenuto un disco di diamante dalla FIMI grazie al singolo Roma-Bangkok, realizzato insieme a Giusy Ferreri, che ha venduto oltre 500.000 copie nel paese. Il successo è stato tale anche per il relativo videoclip, il primo nella storia della musica italiana ad aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, ottenendo di conseguenza la Vevo Certified.

Baby k, altezza, carriera

Baby k è nata il il 5 febbraio del 1983, ha 36 anni. La sua altezza è di 1,62 centimetri e pesa 52 chili. E’ del segno zodiacale dell’acquario. Baby K frequenta la Harrow School of Young Musicians che le dà l’opportunità di esibirsi in tutta Europa. Il 2007 può essere considerato l’inizio vero e proprio della sua carriera. In quell’anno collabora con il rapper Amir con il pezzo “Non sono pronti“. Un esordio ufficiale per lei nel mondo musicale.

Nel 2008, poi, debutta come solista con “S.O.S.”. Il lavoro contiene sei brani e le permette di acquisire notorietà a livello nazionale. Nel 2010pubblica un nuovo lavoro, “Femmina Alfa“, con il brano omonimo fra quelli contenuti. L’anno successivo apre i concerti di Guè Pequeno e Marracash. Il 2012, poi, è l’anno del suo terzo EP dal titolo “Lezioni di Volo“, con le collaborazioni di Ntò, Bruco e Ensi. Le collaborazioni con Max Pezzali e Tiziano Ferro fanno conoscere sempre di più il suo nome. Ottiene nel 2013 una candidatura agli “MTV Italia Awards” nella categoria “Best New Artist“. La sua stella sta sempre più prendendo il volo.

Nel 2015 pubblica il suo secondo album “Kiss Kiss Bang Bang” anticipato dal celebre brano “Roma-Bangkok“, in cui ha duettato con Giusy Ferreri. Il videoclip della canzone è il primo nella storia delle canzoni italiane a superare le cento milioni di visualizzazioni su Youtube.

Nel 2016 Baby K propone “Light it Up – Ora che non c’è nessuno“. A giugno dello stesso anno viene pubblicato il videoclip di “Venerdì“. Nel 2017, poi, canta con Andrés Dvicio “Voglio ballare con te“. Il successo è sempre maggiore per la cantante. Lo scorso anno, tra le varie esibizioni, si aggiudica il Premio Multiplatino Singolo dei “Wind Music Awards“.

Baby k, Playa

Playa è un singolo della cantante italiana Baby K, pubblicato il 31 maggio 2019. Il 13 giugno 2019 è stato pubblicato un lyric video del brano sul canale YouTube della cantante. Il videoclip ufficiale, girato a Cuba, è stato invece pubblicato il 19 giugno successivo.

Baby k, canzoni

Alcune delle sue canzoni più famose sono: “Killer” (2013), “Roma-Bangkok” (2015), “Voglio ballare con te” (2017), “Da zero a cento” (2018), “Playa” (2019).

Baby k, vita privata

Si sa poco della vita privata di Baby K. Nel 2006 la cantante aveva una relazione con il collega Amir. In seguito si fidanza con un misterioso ragazzo con il quale sembra avesse una relazione seria ma purtroppo la loro storia è terminata. Da allora non si è più saputo nulla della sua vita privata. Oggi la cantante è fidanzata con un ragazzo di cui non si conosce il nome.