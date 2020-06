Un canguro in pieno centro città a Savona. E’ accaduto quest’oggi in piazza del Popolo. Saltellando tranquillamente in mezzo alla strada, il canguro ha creato stupore e curiosità tra automobilisti e passanti. Il tipico animale australiano è stato avvistato saltellare nella centrale piazza savonese tra lo stupore generale dei passanti.

Canguro in piazza a Savona

Il canguro, di nome Tom, è scappato dal circo Millenium presente di fronte al Palazzo di Giustizia e fermo da qualche mese nella città della torretta per via dell’emergenza Coronavirus. Dopo qualche minuto è stato riportato nella struttura ma prima però ha passeggiato per le vie savonesi. Diverse le foto e i video che hanno documentato il “tour” dell’animale, che si è poi diretto in via Brusco (traversa di piazza del Popolo).

Nel piazzale del Tribunale i carabinieri hanno effettuato i controlli del caso sul canguro ritrovato in giro a Savona.