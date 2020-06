Giugliano. Fioravante Fiorellino, 67 anni, papà del noto cantante Gianni Fiorellino, è morto nella giornata di ieri all’Auchan a causa di un malore. L’uomo era all’interno di un noto negozio della galleria quando ha accusa un forte dolore al petto e si è accasciato al suolo morendo praticamente sul colpo.

Giugliano, morto il papà di Gianni Fiorellino

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Una grande perdita per il cantante neo-melodico originario di Mugnano e molto amato dal pubblico. Migliaia i messaggi di vicinanza, affetto e cordoglio alla famiglia da parte dei tantissimi fan. Sulla pagina Facebook Gianni Fiorellino Official è comparso un ringraziamento a tutti coloro che hanno inviato le condoglianze al cantante in queste ore per testimoniare la propria vicinanza al dolore della famiglia. “Si ringrazia tutti a nome di Gianni – è scritto nel messaggio – per le condoglianze per la perdita del suo papà, sicuri di contare sulla vostra delicatezza in un momento così triste”.

