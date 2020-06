Villaricca. Non ce l’ha fatta Anna Politelli, la 55enne finita in coma dopo aver battuto violentemente la testa contro una trave mentre era sulle giostrine con il nipotino.

Villaricca, incidente in villa: Anna non ce l’ha fatta, muore a 55 anni

Per sei giorni la donna ha lottato tra la vita e morte; ma stamattina Anna è spirata. In tanti hanno pregato per lei affinché si risvegliasse e tornasse a riabbracciare sua figlia ed il piccolo Michael.

L’incidente sulle giostrine

Sabato scorso, 13 giugno, Anna e suo marito avevano deciso di portare il piccolo Michael nella villa comunale per farlo giocare. Ad un certo punto, il nipotino di 19 mesi si allontana dai nonni, Anna lo rincorre, sale sulla struttura ludica e batte la testa contro una trave in legno. Il marito prova a soccorrerla e chiama, nel frattempo, i soccorsi. Immediatamente arriva un’ambulanza del 118, i medici provano a rianimarla e poi la trasportano in ospedale. A distanza di sei giorni, però, le condizioni di Anna non sono mai migliorate. Stamane la donna si è spenta, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi la conosceva.