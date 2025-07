Un incubo quello vissuto da una donna di Villaricca, costretta dal marito a prostituirsi in casa. Decisiva la segnalazione di alcuni residenti, che hanno messo in allerta le forze dell’ordine. I carabinieri della locale stazione hanno proceduto all’arresto di un uomo di 40 anni.

Villaricca, costringeva la moglie a prostituirsi in casa: arrestato marito violento

I dettagli di questa triste vicenda di maltrattamenti e violenze fisiche non sono noti. Ciò che è certo, come apprende Teleclubitalia, è che la donna era indotta dal marito a offrire prestazioni sessuali in cambio di danaro a sconosciuti. Gli incontri avvenivano tra le stesse mura domestiche. Sarebbero stati i vicini a rendersi conto di quello che accadeva. Una segnalazione ha messo in moto le indagini, che hanno così ricostruito l’inquietante scenario di abusi a cui era costretta la vittima. L’uomo è finito così agli arresti e dovrà rispondere di sfruttamento della prostituzione e maltrattamenti in famiglia.