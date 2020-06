Incendio su un traghetto in arrivo a Olbia. Paura a bordo della “Cruise Bonaria”, della Grimaldi lines in arrivo a Olbia da Livorno e con 153 passeggeri a bordo. Non risultano feriti o intossicati. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sono scaturite da un semirimorchio nel garage della nave. Vigili del fuoco e militari della Guardia costiera sono saliti a bordo e l’incendio è stato spento.

La Cruise Bonaria ha poi completato le operazioni di ormeggio nel porto di Olbia. Vigili del fuoco e militari della Guardia costiera hanno domato l’incendio. Dopo che il rogo è stato spento, il traghetto è stato trainato e ormeggiato in porto, scortato dalle motovedette della Guardia costiera di Olbia, che hanno creato un cordone di sicurezza attorno alla nave.

Incendio su traghetto a Olbia

Sono scesi incolumi i 153 passeggeri a bordo. Concluso anche lo sbarco dei veicoli non coinvolti nell’incendio, che ha interessato 4 camion frigo e 8 rimorchi telonati. E’ stata avviata l’attività di bonifica da parte dei vigili del fuoco.

“La divisione rimorchiatori di Moby è lieta di aver contribuito al salvataggio della nave Cruise Bonaria della compagnia Grimaldi su cui si era sviluppato un principio di incendio nel momento dell’ingresso in porto ad Olbia”, si legge in una nota della società del gruppo Onorato. “Moby si complimenta con il personale dei suoi rimorchiatori a bordo del “Mascalzone Scatenato” per la grande professionalità dimostrata e per il pronto intervento che ha permesso di mettere in sicurezza passeggeri e nave senza ulteriori rischi”, conclude il comunicato.