Drammatico incidente a Cascina, nel pisano. Un giovane di 26 anni è stato travolto e ucciso dal treno in stazione. La vittima avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del treno in arrivo. Al momento la Polizia Ferroviaria sta interrogando i testimoni.

Cascina (Pisa), giovane di 26 anni travolto e ucciso dal treno

L’incidente si sarebbe consumato nel primo pomeriggio. Il 26enne avrebbe superato la linea gialla per transitare da un binario all’altro ma non si sarebbe accorto del treno in arrivo. Fatale l’impatto con la motrice, che l’ha sbalzato in aria. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo.

Sul posto l’Autorità Giudiziaria. L’episodio ha causato ritardi alla circolazione ferroviaria, fino a circa 40 minuti. Inizialmente il traffico è stato interrotto, erano le ore 14.42, come riporta Trenitalia. Il treno direttamente coinvolto nell’incidente è stato il RV 3124, Livorno Centrale (14.12) – Firenze Santa Maria Novella (15.32). Attivato il servizio sostitutivo con bus tra Pisa Centrale e Pontedera Casciana Terme.

Treni parzialmente cancellati: