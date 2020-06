Torna l’incubo coronavirus a Pechino. La capitale cinese ha innalzato il livello di allerta dal terzo al secondo grado. Pechino ha così chiuso tutte le scuole primarie e secondarie a partire da domani, dopo il focolaio nel mercato all’ingrosso Xinfadi, 106 casi di contagio. Per le autorità la situazione è “estremamente grave”.

La capitale cinese passa dunque dal livello 3 al livello 2 di “risposta all’emergenza” sanitaria, ha annunciato durante una conferenza stampa Chen Bei, vice segretario generale del governo municipale di Pechino. Immediata la decisione di chiudere le scuole primarie e secondarie. L’annuncio, nella serata di Pechino, è arrivato dopo che negli ultimi giorni nella capitale cinese si sono registrati più di 100 casi di Covid-19. Solo il 6 giugno Pechino era passata dal secondo al terzo livello di risposta all’emergenza sanitaria su una scala in cui il primo grado è il più grave. Le aziende e le fabbriche non dovranno chiudere, ma le autorità di Pechino suggeriscono di favorire lo smartworking.

Pechino chiude le scuole

Per tutti, obbligatorio indossare la mascherina in aree affollate o in luoghi chiusi. Intanto arriva anche il blocco di tutte le attività sportive e culturali al coperto. Il funzionario della città Xu Ying ha detto ai giornalisti che sarà rafforzata “la disinfezione dello spazio pubblico” e dovranno “chiudere temporaneamente le strutture sportive e ricreative al coperto”. Saranno ripresi anche i controlli della temperatura, che erano stati sospesi. In totale sono 29 i complessi residenziali della capitale costretti al lockdown.

Sospesi voli e bus

Stop ai bus a lunga percorrenza che collegano Pechino al resto della Cina. Nello scalo aeroportuale della capitale cinese sono stati cancellati almeno 1.255 voli, pari al 70 per cento del totale, mentre è vietato uscire dalla città ai taxi e ai servizi di ride-sharing on line, molto popolari. Previste sanzioni dure per chi non rispetta i divieti. Sono stati sospesi alcuni bus a lunga percorrenza che collegano Pechino con la provincia confinante dello Hebei e la provincia nord-orientale dello Shandong. Allarme anche a Shanghai,