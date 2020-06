Bollettino Protezione Civile 16 giugno. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, martedì 16 giugno 2020.

Bollettino Protezione Civile 16 giugno

Ecco il bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a martedì 16 giugno. Come di consueto nel pomeriggio è tempo di bilanci con il bollettino pubblicato dal Dipartimento di Protezione Civile. Proseguono le analisi su tutto il territorio italiano con la curva epidemiologica che mostra una fase calante seppur con numeri ancora importanti nella Regione Lombardia. Sono 210 i nuovi casi di contagio, in calo rispetto ai 303 di ieri. Aumenta il numero dei decessi, 34 (ieri 26) e anche il numero dei guariti, 1.516 (ieri 640). Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 46.882 contro i 28.107 di ieri mentre continua a diminuire il numero degli attualmente positivi: quest’oggi si contano 1.340 malati in meno.

Bollettino Regione Campania

Bollettino Coronavirus Campania. Continua il trend dei positivo, nessun caso di contagio su 1.282 tamponi. A renderlo noto il bollettino giornaliero della Protezione Civile.