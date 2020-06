Truffe telefoniche che prosciugano il credito telefonico: attenzione a questi numeri

Ritorna la truffa delle telefonate mute. Sono centinaia le segnalazioni relative a chiamate telefoniche provenienti da numeri sconosciuti, con prefisso +216 e dunque provenienti dalla Tunisia. Le telefonate hanno tutte la stessa natura: durano pochi secondi e per chi riesce a rispondere sono silenziose, ma nascondono tutte un’insidia che può prosciugare il credito telefonico in un minuto.

Potrebbe anche interessarti >> Ping call, la nuova truffa

I numeri +216 da bloccare

Fondamentale dunque non rispondere a questi numeri e in nessun caso chiamarli o richiamarli. Tra le ultime segnalazioni online, su Twitter e su altre piattaforme social, sono emersi +216 96587055, +216 92740625, +216 91076070, +216 96314261, +216 50280132, +216 50220716, +216 42602316, +216 28915036, +216 28914685, +216 24736288 e +216 24790675, ma in generale è bene tenersi alla larga da qualunque numero con prefisso +216 o straniero, se non si attendono chiamate provenienti da quelle aree.

Le raccomandazioni della Polizia Postale

In entrambi i casi il destinatario del raggiro potrebbe essere portato a richiamare il numero in questione per avere delucidazioni, facendo così scattare la trappola. Lo scenario non è così remoto, tanto che nei mesi scorsi le segnalazioni di chi è finito nel mirino della truffa sono giunte all’attenzione anche della Polizia Postale: secondo le autorità le chiamate arrivano principalmente da Tunisia e Regno Unito (con prefisso +44), ma potrebbero anche provenire da altri Paesi. Le raccomandazioni in ogni caso sono le medesime: non richiamare il numero sconosciuto, non inviare messaggi, non aprire link inviati con SMS o sistemi di messaggistica istantanea e bloccare immediatamente il numero in questione.