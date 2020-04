Ping Call: ecco la nuova truffa telefonica: che cos’è e come avviene

Ping Call truffa telefonica. Quante volte vi è capitato di ricevere telefonate da numeri a voi sconosciuti provenienti da altri paesi, come Tunisia o Regno Unito? Se state leggendo questo articolo probabilmente avrete visto il recente servizio della trasmissione Le Iene oppure anche voi avrete ricevuto una di queste telefonate sospette. Ma che cosa sono le Ping Call e come ci si può difendere da questa truffa?

Le Ping Call sono argomento di discussione da diverso tempo ma che, complice il servizio apposito dedicato dalla trasmissione Le Iene, sta ricevendo in questi ultimi giorni una forte attenzione mediatica. Sono molti infatti a non conoscere questo genere di truffa telefonica e ancor di più coloro che, senza magari nemmeno rendersene conto, sono purtroppo cascati nel tranello.

Ping Call, la truffa telefonica

Una Ping Call è una delle più diffuse truffe telefoniche e consiste in una chiamata proveniente da paesi come Tunisia e Inghilterra. Spesso queste telefonate, operate da bot, sono talmente brevi da non dare nemmeno il tempo di rispondere e invogliano chiaramente l’ignaro utente a richiamare per capire il motivo e la provenienza della telefonata.

E’ purtroppo quest’ultima azione a mettere in moto la truffa vera e propria. Alla nostra telefonata risponderà infatti con tutta probabilità un numero a pagamento, che in pochissimi istanti può arrivare a consumare anche l’intero credito telefonico.

Come difendersi?

Tra le categorie di utenti più soggetti a cadere nella truffa ritroviamo senza dubbio gli anziani e i più piccoli, ma un attimo di distrazione può capitare a chiunque ed allora è bene sapere che esistono alcuni modi per poterci difendere da queste truffe. Andiamoli a vedere tutti quanti nel dettaglio: