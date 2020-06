Di Maio minacciato sui social: “Ti vogliamo morto come tutti i napoletani”

Minacce e insulti sui social all’indirizzo del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Su un account anonimo registrato come “Carla” si legge: “Ti vogliamo morto” con il tag @luigidimaio. E poi: ‘”Ti vogliamo morto insieme a tutti i napoletani”, “Dovete morire”.

Solidarietà da tutto il Movimento. Il capo politico del M5s Vito Crimi ha espresso solidarietà al suo predecessore con un tweet: “Rivolgo la mia sincera solidarietà a Luigi Di Maio e alla comunità napoletana per le vergognose minacce ricevute. Da mesi il nostro ministro degli Esteri lavora con impegno e dedizione per aiutare il Paese ad affrontare l’emergenza. Coraggio, Luigi. Non fermiamoci e andiamo avanti”

Manlio Di Stefano. Parole di conforto anche da Alessandro Di Battista. “Purtroppo il clima d’odio alimentato ad arte contro alcuni membri del Governo è diventato insostenibile. Spero che la polizia postale riesca a ripulire la nostra società da questa feccia che la inquina”, dice il sottosegretario agli Esteri. Parole di conforto anche da Alessandro Di Battista. “A lui, e ai napoletani finiti nel mirino dei violenti attacchi, va tutta la mia vicinanza”, scrive su Twitter la vice presidente del Senato Paola Taverna.