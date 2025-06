Afragola, minacce di morte al comandante della Locale. Piricelli: “Non ci fermeremo”

Minacce di morte al comandante della polizia locale di Afragola, Antonio Piricelli. In una lettera anonima, al destinatario sono state rivolte parole minacciose: “Non fare troppo lo sceriffo, stai esagerando con tutti questi sequestri, denunce, arresti. Ma chi sei? Quale legalità? Questo è un paese dove c’è tranquillità e pace. Fai il bravo, mettiti a smistare le carte, qui funziona tutto. Altrimenti saremo costretti a…” Il messaggio si conclude con il disegno di una pistola e di una croce.

Minacce di morte al comandante di Afragola. Piricelli: “Non ci fermeremo”

La risposta di Piricelli non si è fatta attendere. In una nota ha dichiarato: “Non arretreremo di un centimetro nelle nostre azioni per ripristinare la legalità. Sto solo facendo il mio dovere e non saranno questi metodi intimidatori da vigliacchi a fermarmi nel contrasto alle illegalità diffuse e nella tutela dei cittadini rispettosi delle regole. Nel nostro lavoro siamo abituati a ricevere lettere anonime di ogni genere, comprese minacce che ormai sono all’ordine del giorno”.

Le minacce sembrano essere una reazione all’attività intensa della polizia locale dall’insediamento di Piricelli, alla fine del 2024. Da allora, gli agenti hanno intensificato i controlli contro i roghi tossici, con l’arresto di due piromani, smantellato una rete di parcheggiatori abusivi emettendo diversi Daspo urbani, individuato “furbetti del cartellino” e avviato una stretta contro l’abusivismo commerciale.