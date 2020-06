Casal di Principe, chiedono soldi ai genitori per non lavorare: la discussione finisce in rissa. Sei arresti

Rissa familiare a Casal di Principe per motivi di soldi. L’episodio è avvenuto ieri, in via Genova, dove i carabinieri hanno tratto in arresto sei persone. A finire in manette quattro uomini e due donne: due coniugi, i loro tre figli e la fidanzata di uno dei ragazzi.

Lite in famiglia a Casal di Principe, sei persone arrestate

La lite sarebbe scoppiata tra i figli della coppia e i loro genitori. Secondo quanto ricostruito da Il Mattino, i ragazzi da tempo chiedevano soldi ai coniugi rifiutandosi di trovare un lavoro. La discussione familiare è degenerata. Dalle parole si è passati ai fatti con spintoni, schiaffi e calci. Alcuni passanti hanno allertato i carabinieri che sono giunti in forze per riportare la calma in via Genova.

Quando i carabinieri sono giunti in via Genova, la rissa era ancora in corso. Gli uomini della Benemerita hanno provveduto a dividere i protagonisti della rissa e poi ad arrestarli. Della vicenda è competente la Procura di Napoli Nord di Aversa. I sei sono ora in attesa delle decisioni che stessi giudici adotteranno nel corso del processo che si terrà con le modalità del rito direttissimo stante la flagranza dell’arresto.