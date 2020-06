Giugliano. Ancora schiuma nelle acque del Lago Patria. Da oggi è ricomparsa della schiuma bianca nello specchio d’acqua giuglianese.

Sulle sponde del lago è possibile notare in queste ore la formazione di cui non si conosce ancora la natura. Non si sa se sia dovuta a fenomeni naturali come la fioritura di alghe o a scarichi abusivi, atavico problema del Lago Patria.