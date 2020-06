Auto si ribalta sull’Asse Mediano: giovani si salvano per miracolo

Sono usciti illesi dall’incidente, è bastata una semplice medicazione sul posto e poi hanno fatto ritorno a casa. Ieri sera un’auto, sulla quale viaggiavano due ragazzi, si è ribaltata sull’Asse Mediano.

Incidente sull’Asse Mediano, giovani si salvano per miracolo

Per i due, come riporta Edizione Caserta, non si è reso necessario il trasferimento in ospedale e già in nottata sono tornati nelle loro abitazioni a Marcianise.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte nel territorio di Casaluce, a pochi metri dallo svincolo per il centro commerciale: il 23enne era alla guida della sua Citroen C3, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

La vettura si è ribaltata facendo temere il peggio. Per fortuna sia il 23enne che l’amico 18enne che era in auto con lui non hanno riportato gravi ferite. I ragazzi sono stati medicati sul posto e rispediti a casa. Danni importanti invece per la vettura.

(immagine di archivio)