Giugliano, incidente a catena sull’asse mediano: traffico in tilt

Incidente a catena sull’Asse Mediano, altezza uscita Aversa-Melito. Poco fa almeno tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Si tratterebbe di un’utilitaria, un Suv e un furgoncino. Al momento il traffico è bloccato in direzione Napoli.

Giugliano, incidente sull’Asse Mediano: tamponamento a catena

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Non ci sarebbero feriti gravi. I conducenti sono scesi dalle rispettive vetture per accertare i danni. La circolazione è bloccata perché i veicoli sono fermi al centro della carreggiata. Il traffico in uscita ad Aversa-Melito ha registrato un notevole rallentamento. Si aspetta l’arrivo del carroattrezzi per la rimozione dei veicoli. Il sinistro è stato segnalato anche alla Polizia Stradale. Almeno un chilometro di coda.