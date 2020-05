Giugliano. Accusa malore in strada, sanitari del 118 sul posto e traffico in tilt. In questi minuti, nei pressi della rotonda della “Belle Epoque”, una persona si sarebbe sentita male in strada.

Secondo alcuni testimoni un uomo avrebbe accusato un malore mentre era nella sua auto. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 per effettuargli un massaggio cardiaco sul posto. Il traffico è completamente bloccato.

Seguiranno aggiornamenti