Un uomo di 65 anni, originario di Salerno, ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre era alla guida della propria auto. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno 2025, intorno alle 16:20, in via Marco Polo, nella zona Aversana di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno.

Pontecagnano, caldo killer: 65enne trovato morto nella sua auto

Secondo quanto appreso da Fanpage.it attraverso fonti attendibili, l’uomo avrebbe avvertito un malore improvviso mentre era in auto sotto il sole rovente. È riuscito ad accostare sul margine della strada, ma pochi istanti dopo è deceduto. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco e ai volontari del Vopi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso: l’uomo era già privo di vita al loro arrivo.

L’auto era chiusa dall’interno, e le squadre di emergenza hanno dovuto forzare l’apertura per tentare di prestare soccorso. Sebbene le cause della morte debbano ancora essere accertate con esattezza, un primo esame esterno del corpo lascia ipotizzare che possa trattarsi di un colpo di calore, vista la giornata estremamente afosa e la forte esposizione al sole durante la guida. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.