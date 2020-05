Incidente sull’A13: scontro tra due auto e camion. Un morto e cinque chilometri di coda

Incidente sull’autostrada A13 Bologna-Padova. Si registra un morto. Il tragico sinistro si è verificato nel tratto tra Villamarzano e Occhibello, in provincia di Rovigo, in direzione Bologna.

Incidente sull’A13: un morto

Secondo una prima ricostruzione, alle 8 e 45, tre veicoli si sono scontrati. Si tratta di due automobili e un mezzo pesante. Ancora ignota l’identità della vittima. Sul posto – rende noto Autostrade per l’Italia – sono intervenuti i soccorsi sanitari con elicottero, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico è bloccato e si registrano almeno cinque chilometri di coda in direzione di Bologna. Agli utenti si consiglia di uscire a Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Occhiobello.