Castel Volturno, bimba di 10 anni precipita dal balcone di casa

Cade dal balcone della sua villetta a Baia Verde, Castel Volturno, e rimane ferita. Vittima dell’incidente, ieri pomeriggio, una bimba di 10 anni. A darne notizia è il portale Edizionecaserta.it.

Castel Volturno, precipita dal balcone di casa: bimba di 10 anni rimane ferita

Ancora da chiarire le circostanze dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si sarebbe sporta dal balcone, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitata nel vuoto schiantandosi al suolo dopo un volo di diversi metri.

La bimba è stata caricata poco dopo le 18 a bordo di un’ambulanza e poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. Per fortuna le sue condizioni non sono ritenute gravi e dopo gli esami del caso la bambina potrà tornare a casa. Un incidente domestico per fortuna con un lieto fine.