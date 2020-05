Castel Volturno, cena tra amici finisce nel sangue: 37enne di Giugliano ucciso con coltellata al petto

Lo accoltella a morte e lo scarica fuori al pronto soccorso. La vittima è Augusto Grillo, classe ’83, di Giugliano in Campania (Napoli). L’omicidio si è consumato dopo una lite per futili motivi scoppiata durante una cena tra amici. A finire in manette P.U., classe ’77.

Castel Volturno, cena tra amici finisce nel sangue: Augusto Grillo ucciso a 37 anni

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nella notte di ieri presso la clinica Pineta Grande di Giugliano un uomo di 37 anni, Augusto Grillo, è giunto al pronto soccorso con una vistosa ferita da arma da taglio al torace. L’uomo, accompagnato da una persona a bordo di un’autovettura, poi allontanatosi, è deceduto poco dopo l’arrivo alla clinica a seguito di arresto cardiocircolatorio.

I carabinieri della Stazione di Castel Volturno sono subito giunti in clinica. Attraverso la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza, sono risaliti alla vettura che ha scaricato il 37enne. Attraverso il numero di targa i militari dell’Arma sono riusciti a risalire al proprietario del veicolo P.U., cl. 77, che, vistosi alle strette, ha ammesso le sue responsabilità.

In caserma il 43enne, interrogato dal sostituto Procuratore della Procura di Santa Maria Capua Vetere , ha confessato di essere l’autore del delitto Nella nottata di ieri, durante una cena presso la sua dimora estiva, ubicata all’interno del parco “Le Anfore” di Castel Volturno, dove era presente anche una terza persona, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi ha aggredito l’amico, suo ospite. Gli ha sferrato un fendente al torace con un coltello da cucina e di averlo poi trasportato al pronto soccorso.

Sul luogo teatro dei fatti i carabinieri del reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Caserta hanno eseguito i rilievi del caso, sequestrando il coltello che è stato ritrovato poggiato sul tavolo sotto il pateo del giardino dell’abitazione.