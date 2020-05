Bacoli, sconfiggono il coronavirus e tornano a casa: salve due nonnine di 83 anni e 81 anni

Due nonnine guarite dal coronavirus. E’ la notizia che ieri ha comunicato via social il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione. Le due vecchiete di 83 e 81 anni hanno infatti superato il Covid-19 dopo una lunga degenza in ospedale.

Bacoli, guarite due nonnine dal coronavirus

Le due anziane erano state ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli le scorse settimane con sintomi abbastanza gravi. Per fortuna entrambe hanno reagito bene alle cure e hanno potuto fare ritorno a casa. “Tra le notizie più belle di questa emergenza, c’è quella della guarigione di due nonnine di Bacoli di 81 ed 83 anni – spiega Josi della Ragione -. Entrambe risultate positive al Coronavirus, entrambe con sintomi, entrambe ricoverate per settimane in ospedale. Ma entrambe ce l’hanno fatta. Dobbiamo ancora restare, rispettate le regole, stare attenti. Ma la vinciamo noi”.

Storie relative ad anziani guariti dal covid anche a età avanzata arrivano anche da altre parti d’Italia. In Valle d’Aosta, ad esempio è stata accolta con successo la guarigione di Nonna Nina, all’anagrafe Pierina Quagliatti, nata nel 1918: è guarita dal Coronavirus a 102 anni. Ad annunciarlo, qualche settimana fa, è stata l’Usl della Valle d’Aosta: insieme a nonna Nina è guarito anche il nipotino di 2 anni; sono ben 11 i membri della famiglia che purtroppo hanno contratto il Coronavirus, e purtroppo c’è stato anche un lutto.