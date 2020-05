Bollettino Protezione Civile 20 maggio, 2.881 guariti oggi: i dati ufficiali

Bollettino Protezione Civile 20 maggio. l Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, mercoledì 20 maggio 2020.

Bollettino Protezione Civile mercoledì 20 maggio

Ecco il bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a mercoledì 20 maggio. Terzo giorno di post lockdown per l’Italia e come di consueto nel corso del pomeriggio il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato il bollettino nazionale aggiornando i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi registrati nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i nuovi casi giornalieri, quest’oggi 665 rispetto agli 813 di ieri.

Il numero di decessi è 161 (ieri 162) mentre aumenta il dato sui guariti, 2.881 (ieri 2.075). Aumenta anche il numero dei tamponi, 67.195 contro i 63.158 di 24 ore fa mentre continua a diminuire il dato degli attualmente positivi: oggi si contano 2.377 malati in meno.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati eseguiti 67.195 tamponi. Un numero che segue il trend degli ultimi giorni e che porta il dato complessivo sui tamponi eseguiti in Italia a quota 3.171.719.

Bollettino Protezione Civile di ieri 19 maggio

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è di 226.699, con un incremento rispetto al 18 maggio di 813 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 65.129, con una decrescita di 1.424 casi.

Tra gli attualmente positivi, 716 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 33 pazienti. 9.991 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 216 pazienti.

54.422 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al 18 maggio i deceduti sono 162 e portano il totale a 32.169. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 129.401, con un incremento di 2.075 persone.

Bollettino Protezione Civile Campania ieri 19 maggio

Bollettino Coronavirus Campania. Continua il trend dei positivo dei nuovi casi positivi in Campania. Ieri, 19 maggio, i medici hanno registrato solo 7 contagiati. A renderlo noto il bollettino giornaliero della Protezione Civile.

