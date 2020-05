Auguri per la festa della mamma: frasi da dedicare alla Mamma

Auguri per la festa della mamma: frasi di auguri. Domenica 10 maggio si festeggia la Festa della Mamma. E’ la giornata per rendere omaggio alla persona più importante nella vita di un figlio o figlia. In gran parte dei Paesi al mondo, si festeggia nella seconda domenica di maggio, il che rende variabile la data, a seconda del calendario. Nel 2020 la Festa della Mamma è il 10 maggio. Qui di seguito proponiamo una serie di frasi di auguri e di frasi celebri per fare gli auguri alla propria mamma e dirle anche semplicemente grazie per tutto quello che fa per noi ogni giorno.

Auguri per la festa della mamma: frasi

A 5 anni: mamma ti amo.

A 10 anni: mamma ho bisogno di te.

A 16 anni: mamma sei noiosa.

A 18 anni: voglio andarmene da questa casa.

A 25 anni: mamma avevi ragione.

A 50 anni: mamma non voglio perderti.

A 70 anni: mamma darei qualunque cosa per averti qui con me

L’amore materno è il carburante che consente a un normale essere umano di fare l’impossibile.

Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha creato le madri”. (Proverbio ebraico)

“Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza” Maya Angelou

“Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore” Pier Paolo Pasolini

“Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia.” Oscar Wilde

“Quando sei madre, non sei mai veramente sola nei tuoi pensieri. Una madre deve sempre pensarci due volte, una volta per se stessa e una volta per il figlio”. Sophia Loren

“La maternità ha un effetto molto umanizzante. Tutto si riduce all’essenziale”. Meryl Streep

La missione delle madri non è la procreazione, quanto la preoccupazione. Anche le amebe partoriscono, ma, per quanto ne so, se ne fregano (Andrea G. Pinketts)

Una buona madre vale cento maestri. (Victor Hugo)

