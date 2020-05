Regali per la festa della mamma 2020: idee regalo ai tempi del Coronavirus e della quarantena

Il 10 maggio 2020 è la festa della mamma e in questo periodo strano dovuto all’emergenza Coronavirus vediamo quali possono essere i regali da fare alla festa della mamma. Domenica 10 maggio si festeggia una delle ricorrenze laiche più note e ogni figlio vorrà ringraziare la propria mamma per quello che fa anche con un piccolo pensiero. Abbiamo scelto una selezione di idee regalo per la festa della mamma da acquistare anche online visto che molte attività sono ancora chiuse per il lockdown. Vediamo cosa regalare alla mamma in questi tempi di Coronavirus.

Regali per la festa della mamma 2020

Cosa regalare per la festa della mamma? In tanti in queste ore stanno cercando di trovare un’idea regalo per la mamma originale e comunichi tutto il nostro amore per lei. Il regalo perfetto per la propria mamma deve sicuramente rispondere ai gusti e alle passioni, ma non sempre è facile trovare l’idea giusta.

Molte sono le cose che si possono acquistare online su Amazon o su altri siti che hanno l’e-commerce disponibile. Questo significa anche che se non puoi vedere la tua mamma perché siete lontani puoi ordinare e farle arrivare il regalo direttamente a casa. Vediamo i regali per la festa della mamma 2020:

Se vostra mamma ama leggere l’idea potrebbe essere quella di un segnalibro personalizzato che potete creare voi. Per crearlo basteranno delle stecche di gelati da colorare sulle quali applicare con la colla dei cuoricini realizzati con il cartoncino oppure delle piccole pietre. Se riuscirete a essere precisi, il risultato sarà fantastico.

Se invece la vostra mamma ha il pollice verde, potete regalarle una piantina corredata da un vaso davvero originale fatto con un semplice scatoletta di tonno vuota e accuratamente lavata, decorata con delle mollette per i panni in legno da applicare tutto intorno. I fiori e le piante sono sempre un bel regalo.

Altra idea può essere quella di un album fotografico realizzato da voi o acquistato in cui inserire le foto dove siete insieme.

Se la mamma è una cuoca provetta, un set di pentole sicuramente la farà felice.

Quest’anno, vista anche la difficoltà data dall’impossibilità di creare assembramenti, è possibile acquistare l’ Azalea dell’AIRC direttamente su Amazon. La fondazione italiana per la ricerca contro il cancro si unisce ad Amazon per spedire a casa l’Azalea della ricerca: tutto il ricavato andrà ad AIRC a sostegno della ricerca sui tumori che colpiscono le donne e il colore della pianta sarà scelto casualmente tra quelli disponibili.

Un set di candele profumate rappresentano un vero e proprio must have per la casa, in grado di conferire un profumo unico per qualsiasi ambiente.

profumate rappresentano un vero e proprio must have per la casa, in grado di conferire un profumo unico per qualsiasi ambiente. Un grembiule da cucina. Oggetto irrinunciabile per le mamme che amano stare ai fornelli ma che non amano macchiarsi. Il grembiule può essere anche magari personalizzato con auguri e complimenti destinati alla migliore mamma del mondo strapperà sicuramente un tenero sorriso anche alla mamma più burbera.

Queste dunque alcune delle idee per regali per la festa della mamma 2020.

