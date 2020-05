Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questo inizio settimana per i secondi segni dello zodiaco. Aprile cede il passo a maggio: come inizierà questo mese per i segni zodiacali?

La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Il Leone deve fidarsi del partner, mentre la Bilancia ha una bella carica in amore. Successi in arrivo per la Vergine. Lo Scorpione deve fare nuovi progetti. Di seguito, le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 maggio 2020 Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi dovrai ricominciare a contare sull’amore. Le amicizie sono importanti, è vero, così come gli affetti più cari, ma occorre anche dare fiducia al partner, soprattutto quando ti senti scoraggiato. Saturno in dissonanza ti procura delle incertezze sia nel lavoro che nella sfera privata.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 maggio 2020 Vergine

Anche se il periodo non è dei più facili, l’oroscopo di Paolo Fox anticipa delle belle soddisfazioni in arrivo per te. Forse qualcuno in questi giorni ha dovuto interrompere un progetto, ma non si è scoraggiato, tutt’altro: ha già le mani in pasta altrove. I nati in Vergine più fortunati, probabilmente, hanno fin d’ora dei piani per la seconda metà dell’anno. L’unico neo riguarda l’amore, che negli ultimi tempi è stato un po’ troppo trascurato.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 maggio 2020 Bilancia

Cari Bilancia, non vi sentite in gran forma a livello fisico e in fondo non potrebbe essere altrimenti dopo tutto questo tempo passato forzatamente in casa. Iniziate però a controllare meglio la vostra alimentazione, nella speranza di poter tornare presto a fare sport. In questa giornata la Luna sarà al vostro fianco per regalarvi dei momenti spensierati e piacevoli in amore. Fate il pieno di attenzioni dal vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 maggio 2020 Scorpione

Cari Scorpione, state vivendo qualcosa che non vi sareste mai aspettati potesse accadere proprio a voi. L’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a riflettere a fondo, ma anche ad accettare il fatto che possa volerci del tempo prima di potervi sentire perfettamente a vostro agio in una nuova situazione. Sul lavoro, però, dovete smettere di accontentarvi. Datevi un’ultima chance per spiccare davvero il volo.