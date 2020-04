Oroscopo domani Paolo Fox 29 aprile 2020: le previsioni segno per segno

Rimanda le cose importanti, domani ci sarà troppo nervosismo. I tuoi amici più cari si sono guadagnati il ​​loro posto. Affinché qualcuno di nuovo ti ami in questo momento molto intenso della tua vita, dovranno soddisfare un bisogno o un desiderio specifico. Venere influisce positivamente sull’amore, si può vivere qualcosa di bello. Nel lavoro non chiedere l’impossibile, cerca di accontentarti.

Oroscopo Toro

Lasciati alle spalle chi non ti vuole e chi non ti prende in considerazione come vorresti, sei tu a tenere le redini. Persone affascinanti, cibo delizioso, informazioni strabilianti: queste sono tutte offerte per te, anche se non nei modi tipici in cui potresti fare queste cose. Marte è dissonante, la comunicazione è più importante che mai. Nel lavoro bisogna chiarire tutto ciò che non va.

Oroscopo Gemelli



Influenzerai gli altri con integrità. La parte migliore è che non sembrerai minimamente invadente, perché non devi spingere affatto quando hai ragione. Bisogna restare positivi, attenzione al nervosismo. Dovresti sfruttare questo periodo per fare nuove conoscenze. Nel lavoro meglio mantenere la calma.

Oroscopo Cancro

Sei stanco ma in amore le cose vanno bene, si recupera. Si dice che non puoi mai tornare indietro perché anche se lo fai, non è proprio lo stesso. Questo è ciò che rende la giornata così incredibile. Nel lavoro bisogna rimanere calmi e cercare di non agitarsi o innervosirsi, ma la cosa potrebbe risultare complicata.