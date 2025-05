Lunedì 26 maggio 2025 le scuole resteranno chiuse nella Municipalità 1 di Napoli in occasione dei festeggiamenti ufficiali per il quarto scudetto del Napoli. A stabilirlo è un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha disposto la sospensione delle attività didattiche – incluse quelle degli asili nido – per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

Festa scudetto, scuole chiuse a Napoli lunedì 26 maggio in alcuni quartieri

La decisione riguarda esclusivamente le aree interessate dall’evento celebrativo, ovvero i quartieri di Chiaia, San Ferdinando e Posillipo. Lunedì pomeriggio è infatti prevista la sfilata dei calciatori a bordo di un bus scoperto lungo il tratto del Lungomare, da via Sannazaro a piazza Vittoria, che vedrà la partecipazione di migliaia di tifosi. «L’evento, di particolare rilevanza pubblica, comporterà fin dalle ore 6 del mattino restrizioni al traffico e chiusure stradali», si legge nell’ordinanza sindacale.