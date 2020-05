Reddito di cittadinanza maggio 2020, soldi sul conto: c’è la data. Le ultime novità

Ricarica RdC maggio 2020, quando arriva il pagamento sulla carta Reddito di Cittadinanza nel mese di maggio 2020 per beneficiari del sussidio?

Il pagamento rdc sarà entro il 27 maggio 2020, ma per chi riceve il sussidio per la prima volta la data di accredito avverrà dal 15 maggio 2020. Vediamo nel dettaglio come funziona la ripartenza per i percettori del reddito di cittadinanza ora che il Decreto Cura Italia diventa una legge. Il calendario dei pagamenti INPS del reddito di cittadinanza 2020 che va da gennaio a dicembre mostra quando avverrà l’accredito sulla Carta RdC.

Data pagamento Reddito di Cittadinanza Maggio 2020

Il pagamento della ricarica della carta Reddito di Cittadinanza del mese di maggio 2020 arriverà:

dal 25 al 27 maggio 2020 per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento .

per chi riceve il . dal 15 maggio 2020 per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta RdC.

Chi beneficia del sussidio RdC a partire da questo mese di maggio dovrà ritirare la carta negli uffici di Poste Italiane. In questo caso la carta RdC che sarà ritirata risulterà già caricata con la mensilità che spetta ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

Data pagamento INPS RdC maggio 2020 sulla carta: I percettori del Reddito di Cittadinanza maggio 2020 riceveranno il pagamento sulla carta RdC dal 25 al 27 del mese, come spesso avviene.

Le ultime novità

Ancora sospesa la condizionalità per i beneficiari obbligati dalla legge a seguire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

Nel prossimo Decreto Cura Italia di maggio, infatti, dovrebbe essere estesa per altri due mesi la sospensione degli obblighi previsti dal reddito di cittadinanza.

Nessun problema, invece, per la fruizione del beneficio economico in quanto questo continuerà ad essere erogato. Anzi, il numero dei beneficiari del reddito di cittadinanza potrebbe persino aumentare visto che con il Decreto Cura ci potrebbe essere una variazione dei requisiti per la richiesta, con l’ISEE che aumenterebbe fino a 10.000,00€.